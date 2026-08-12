Marche semi nocturne Comité des fêtes de Chassors Chassors
samedi 5 septembre 2026 · Chassors
Informations pratiques
Chassors
Marche semi nocturne Comité des fêtes de Chassors
Terrain de la pointe Chassors Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Une randonnée conviviale d’environ 10 kilomètres avec étapes gourmandes organisé par le comité des fêtes de Chassors.
Ambiance festive garantie, venez nombreux !
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Terrain de la pointe Chassors 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 09 80 64
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English : Semi-Night Walk
A fun hike of about 10 kilometers with gourmet stops, organized by the Chassors Festival Committee.
A festive atmosphere is guaranteed—we hope to see many of you there!
L’événement Marche semi nocturne Comité des fêtes de Chassors Chassors a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Cognac