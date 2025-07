Marché semi-nocturne Du champ à l’assiette en tournée Saint-Yrieix-sous-Aixe

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

2025-07-17

2025-07-17

2025-07-17

Les producteurs de l’association du champ à l’assiette repartent en tournée cet été et organisent des marchés semi-nocturnes en Haute-Vienne, notamment à St-Yrieix-sous-Aixe. Pains, fromages, produits laitiers, fruits et légumes, vins et bières, viandes, miels et confiseries, café, on trouve vraiment de tout de l’entrée au dessert ! Possibilité de griller et consommer vos achats sur place. Afin de contribuer à la protection de la planète, vous êtes invités à apporter votre équipement « pique-nique » verres, assiettes et couverts.

Rendez-vous place derrière la mairie.

Convivialité et bons produits assurés ! .

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 81 86

