Marché semi-nocturne et feu de la Saint Jean Boutiers-Saint-Trojan samedi 20 juin 2026.

Boutiers-Saint-Trojan

Marché semi-nocturne et feu de la Saint Jean

Place de la Chaume Boutiers-Saint-Trojan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Boutiers Saint Trojan célèbre la Saint Jean. Vous trouverez à votre disposition tables, chaises, barbecues.

Vous pourrez acheter de quoi vous restaurer sur place, ou emmener votre pique-nique .

La soirée sera animée par DJ Emmanuel Griffaud.

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Place de la Chaume Boutiers-Saint-Trojan 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 29 49 03 claps.bst@gmail.com

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English :

Boutiers Saint Trojan is celebrating Saint John’s Day. Tables, chairs, and grills will be available for your use.

You can buy food on site or bring your own picnic.

The evening will be hosted by DJ Emmanuel Griffaud.

L’événement Marché semi-nocturne et feu de la Saint Jean Boutiers-Saint-Trojan a été mis à jour le 2026-06-15 par Destination Cognac