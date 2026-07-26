Informations pratiques

Liniez

Marche semi-nocturne et fromagée

4 Route de Vatan Liniez Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le Comité des Fêtes organise sa traditionnelle marche semi-nocturne suivie d’une fromagée.

Inscriptions à partir de 17h30 à la Salle des Fêtes de Liniez puis départ groupé à 18h30. Marche suivie d’une fromagée sur inscription avant le 31 août. 12 .

4 Route de Vatan Liniez 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 69 94 75 47

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English :

8 km semi-nocturnal walk in Liniez.

L’événement Marche semi-nocturne et fromagée Liniez a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Champs d’Amour