Marche semi-nocturne et fromagée Liniez
samedi 5 septembre 2026 · Liniez
Informations pratiques
Liniez
Marche semi-nocturne et fromagée
4 Route de Vatan Liniez Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le Comité des Fêtes organise sa traditionnelle marche semi-nocturne suivie d’une fromagée.
Inscriptions à partir de 17h30 à la Salle des Fêtes de Liniez puis départ groupé à 18h30. Marche suivie d’une fromagée sur inscription avant le 31 août. 12 .
4 Route de Vatan Liniez 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 69 94 75 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8 km semi-nocturnal walk in Liniez.
L’événement Marche semi-nocturne et fromagée Liniez a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Champs d’Amour