Marché semi-nocturne Place Joseph Lesage et Place de la République Hérisson 8 juillet 2025 07:00

Allier

Marché semi-nocturne Place Joseph Lesage et Place de la République Au coeur de la cité médiévale Hérisson Allier

Début : Mardi 2025-07-08

fin : 2025-08-26

2025-07-08

Cet été encore, le marché semi-nocturne de producteurs locaux se tiendra au coeur de la cité médiévale de Hérisson tous les mardis à partir de 17h, du 8 Juillet au 26 Août 2025. Produits locaux en circuit court et artisans sont à votre disposition!

Place Joseph Lesage et Place de la République Au coeur de la cité médiévale

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 80 45 mairie-herisson@wanadoo.fr

English :

Once again this summer, the semi-nocturnal market of local producers will be held in the heart of the medieval town of Hérisson every Tuesday from 5pm, from July 8 to August 26, 2025. Local products and artisans are at your disposal!

German :

Auch in diesem Sommer findet vom 8. Juli bis zum 26. August 2025 jeden Dienstag ab 17 Uhr ein halbnächtlicher Markt mit lokalen Erzeugern im Herzen der mittelalterlichen Stadt Hérisson statt. Lokale Produkte und Kunsthandwerker stehen Ihnen zur Verfügung!

Italiano :

Anche quest’estate, il mercato semiserio dei produttori locali si terrà nel cuore della città medievale di Hérisson ogni martedì dalle 17.00, dall’8 luglio al 26 agosto 2025. Prodotti locali e artigiani saranno a disposizione!

Espanol :

Una vez más este verano, el mercado semi-noche de los productores locales se celebrará en el corazón de la ciudad medieval de Hérisson todos los martes a partir de las 17:00 horas, del 8 de julio al 26 de agosto de 2025. No faltarán los productos locales ni los artesanos

