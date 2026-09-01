Marche semi-nocturne Igornay
samedi 26 septembre 2026 · Igornay
Informations pratiques
Igornay
Marche semi-nocturne
Salle des Fêtes Igornay Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le Comité d’Animation d’Igornay vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la randonnée et de la solidarité !
Venez participer à notre Marche Bourguignonne semi-nocturne : un parcours de 5,6 km, accessible et agréable, avec 140 m de dénivelé positif. Le départ sera donné à 18h30 en groupe, pour profiter ensemble des paysages d’Igornay à la tombée du jour. Une pause apéritive en chemin permettra également de reprendre des forces dans une ambiance chaleureuse.
Pour seulement 5 €, profitez de cette balade originale, sans oublier votre lampe et votre gilet fluo !
Et après l’effort, place au réconfort ! À partir de 20h, marcheurs et non-marcheurs sont invités à se retrouver autour d’un délicieux repas bourguignon, au tarif de 20 € par personne : jambon persillé, rosette, bœuf bourguignon, pommes de terre au chaudron, époisses et nonnettes… De quoi régaler les gourmands !
Cette soirée est aussi l’occasion de soutenir une belle cause : 20 % des bénéfices seront reversés à la recherche contre la mucoviscidose.
Alors, que vous soyez marcheur, gourmand, amateur de belles soirées entre amis ou simplement désireux de soutenir la recherche, venez nombreux partager ce moment convivial à Igornay ! .
Salle des Fêtes Igornay 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 11 28 87 cai71540@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche semi-nocturne
L’événement Marche semi-nocturne Igornay a été mis à jour le 2026-09-08 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
À voir aussi à Igornay (Saône-et-Loire)
- Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir Mairie Igornay 5 octobre 2026
- Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application Mairie Igornay 19 octobre 2026
- Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Mairie Igornay 30 novembre 2026