Informations pratiques

Igornay

Marche semi-nocturne

Salle des Fêtes Igornay Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Comité d’Animation d’Igornay vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la randonnée et de la solidarité !

Venez participer à notre Marche Bourguignonne semi-nocturne : un parcours de 5,6 km, accessible et agréable, avec 140 m de dénivelé positif. Le départ sera donné à 18h30 en groupe, pour profiter ensemble des paysages d’Igornay à la tombée du jour. Une pause apéritive en chemin permettra également de reprendre des forces dans une ambiance chaleureuse.

Pour seulement 5 €, profitez de cette balade originale, sans oublier votre lampe et votre gilet fluo !

Et après l’effort, place au réconfort ! À partir de 20h, marcheurs et non-marcheurs sont invités à se retrouver autour d’un délicieux repas bourguignon, au tarif de 20 € par personne : jambon persillé, rosette, bœuf bourguignon, pommes de terre au chaudron, époisses et nonnettes… De quoi régaler les gourmands !

Cette soirée est aussi l’occasion de soutenir une belle cause : 20 % des bénéfices seront reversés à la recherche contre la mucoviscidose.

Alors, que vous soyez marcheur, gourmand, amateur de belles soirées entre amis ou simplement désireux de soutenir la recherche, venez nombreux partager ce moment convivial à Igornay ! .

Salle des Fêtes Igornay 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 11 28 87 cai71540@gmail.com

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English : Marche semi-nocturne

L’événement Marche semi-nocturne Igornay a été mis à jour le 2026-09-08 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II