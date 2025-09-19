Marche semi-nocturne Cabane de chasse La Roche-Vanneau

Marche semi-nocturne

Cabane de chasse (suivre fléchage depuis la salle des fêtes) La Roche-Vanneau Côte-d’Or

Tarif : 3 EUR

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

2 parcours de 7 et 10 kms ouvert à tous. Pot récupérateur à l’issue de la marche et partage du repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent. .

Cabane de chasse (suivre fléchage depuis la salle des fêtes) La Roche-Vanneau 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 98 24 71

