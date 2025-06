Marche Semi-nocturne Lombreuil 5 juillet 2025 20:00

Loiret

Marche Semi-nocturne Lombreuil Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05 21:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Marche semi nocturne organisée par le Comité des Fêtes

6 et 12 km Lampe et gilet de sécurité obligatoire Ravitaillement à mi-parcours(12km) et à l’arrivée 5 .

Lombreuil 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 22 37 60

English :

Semi-night walk organized by the Comité des Fêtes

German :

Halbnachtwanderung, organisiert vom Festkomitee

Italiano :

Passeggiata seminotturna organizzata dal Comité des Fêtes

Espanol :

Marcha semi nocturna organizada por el Comité des Fêtes

L’événement Marche Semi-nocturne Lombreuil a été mis à jour le 2025-06-25 par OT MONTARGIS