UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Monestier

Marché semi nocturne Monestier

vendredi 28 août 2026 · Monestier

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
03140 Monestier
Département
Allier
Tarif

Monestier

Marché semi nocturne

Place de la mairie Monestier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Un marché de producteurs et d’artisans. Convivialité et sympathie sont au rendez-vous ! Buvette et restauration sur place.
  .

Place de la mairie Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 05 55 33  mairie-monestier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A farmers’ and artisans’ market. A warm and friendly atmosphere awaits you! Refreshments and food available on site.

L’événement Marché semi nocturne Monestier a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule