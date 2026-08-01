Marché semi nocturne Monestier
vendredi 28 août 2026 · Monestier
Informations pratiques
Monestier
Marché semi nocturne
Place de la mairie Monestier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Un marché de producteurs et d’artisans. Convivialité et sympathie sont au rendez-vous ! Buvette et restauration sur place.
.
Place de la mairie Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 05 55 33 mairie-monestier@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A farmers’ and artisans’ market. A warm and friendly atmosphere awaits you! Refreshments and food available on site.
L’événement Marché semi nocturne Monestier a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule