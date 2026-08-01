Informations pratiques

Monestier

Marché semi nocturne

Place de la mairie Monestier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Un marché de producteurs et d’artisans. Convivialité et sympathie sont au rendez-vous ! Buvette et restauration sur place.

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Place de la mairie Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 05 55 33 mairie-monestier@orange.fr

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English :

A farmers’ and artisans’ market. A warm and friendly atmosphere awaits you! Refreshments and food available on site.

L’événement Marché semi nocturne Monestier a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule