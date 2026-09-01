Marche semi-nocturne Neuvy-Pailloux
samedi 26 septembre 2026 · Neuvy-Pailloux
Informations pratiques
Neuvy-Pailloux
Marche semi-nocturne
Neuvy-Pailloux Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez profiter d’une marche semi-Nocturne à Neuvy-Pailloux, avec deux parcours de 5 ou 7 km.
Départ à 18h30 (inscriptions dès 18h), place de la Mairie. Collation sur le parcours & fromagée à l’arrivée, au stade. Chiens en laisse acceptés. Pensez à votre lampe et gilet jaune conseillé. Renseignements et pré-inscriptions souhaitées par téléphone (numéros sur affiche jointe). 6 .
Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 45 09 03 31
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English :
Come enjoy a semi-nighttime walk in Neuvy-Pailloux, with two routes of 5 or 7 km.
L’événement Marche semi-nocturne Neuvy-Pailloux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Champs d’Amour
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