Informations pratiques

Neuvy-Pailloux

Marche semi-nocturne

Neuvy-Pailloux Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez profiter d’une marche semi-Nocturne à Neuvy-Pailloux, avec deux parcours de 5 ou 7 km.

Départ à 18h30 (inscriptions dès 18h), place de la Mairie. Collation sur le parcours & fromagée à l’arrivée, au stade. Chiens en laisse acceptés. Pensez à votre lampe et gilet jaune conseillé. Renseignements et pré-inscriptions souhaitées par téléphone (numéros sur affiche jointe). 6 .

Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 45 09 03 31

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English :

Come enjoy a semi-nighttime walk in Neuvy-Pailloux, with two routes of 5 or 7 km.

L’événement Marche semi-nocturne Neuvy-Pailloux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Champs d’Amour