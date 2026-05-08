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Marché semi-nocturne Offroicourt

Marché semi-nocturne Offroicourt vendredi 8 mai 2026.

Adresse : derrière la salle communale

Ville : 88500 Offroicourt

Département : Vosges

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Offroicourt

Marché semi-nocturne

derrière la salle communale Offroicourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :
2026-05-08 2026-06-12 2026-07-10 2026-08-14 2026-09-11

Artisans, maraîchers, producteurs
Restauration et buvette sur placeTout public
0  .

derrière la salle communale Offroicourt 88500 Vosges Grand Est   commune-d-offroicourt@orange.fr

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English :

Craftsmen, market gardeners, producers
Catering and refreshments on site

L’événement Marché semi-nocturne Offroicourt a été mis à jour le 2026-05-05 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE