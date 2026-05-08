Marché semi-nocturne Offroicourt
Marché semi-nocturne Offroicourt vendredi 8 mai 2026.
Offroicourt
Marché semi-nocturne
derrière la salle communale Offroicourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-06-12 2026-07-10 2026-08-14 2026-09-11
Artisans, maraîchers, producteurs
Restauration et buvette sur placeTout public
0 .
derrière la salle communale Offroicourt 88500 Vosges Grand Est commune-d-offroicourt@orange.fr
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English :
Craftsmen, market gardeners, producers
Catering and refreshments on site
L’événement Marché semi-nocturne Offroicourt a été mis à jour le 2026-05-05 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE