Offroicourt

Marché semi-nocturne

derrière la salle communale Offroicourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-06-12 2026-07-10 2026-08-14 2026-09-11

Artisans, maraîchers, producteurs

Restauration et buvette sur placeTout public

0 .

derrière la salle communale Offroicourt 88500 Vosges Grand Est commune-d-offroicourt@orange.fr

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English :

Craftsmen, market gardeners, producers

Catering and refreshments on site

L’événement Marché semi-nocturne Offroicourt a été mis à jour le 2026-05-05 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE