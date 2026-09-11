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AGENDA · Offroicourt

Marché semi-nocturne Offroicourt

vendredi 11 septembre 2026 · Offroicourt

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
derrière la salle communale
Ville
88500 Offroicourt
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Offroicourt

Marché semi-nocturne

derrière la salle communale Offroicourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Artisans, maraîchers, producteurs
Restauration et buvette sur placeTout public
0  .

derrière la salle communale Offroicourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 86 05 85 59 

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English :

Craftsmen, market gardeners, producers
Catering and refreshments on site

L’événement Marché semi-nocturne Offroicourt a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE