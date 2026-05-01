Poursay-Garnaud

Marche semi-nocturne

Stade de foot Poursay-Garnaud Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Randonnée pédestre avec étapes.

Prévoir une lampe et un accessoire réfléchissant.

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Stade de foot Poursay-Garnaud 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 68 60

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English :

Hiking with stages.

Bring a flashlight and reflective accessories.

L’événement Marche semi-nocturne Poursay-Garnaud a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge