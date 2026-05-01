Marche semi-nocturne Poursay-Garnaud
Marche semi-nocturne Poursay-Garnaud samedi 30 mai 2026.
Poursay-Garnaud
Marche semi-nocturne
Stade de foot Poursay-Garnaud Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Randonnée pédestre avec étapes.
Prévoir une lampe et un accessoire réfléchissant.
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Stade de foot Poursay-Garnaud 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 68 60
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English :
Hiking with stages.
Bring a flashlight and reflective accessories.
L’événement Marche semi-nocturne Poursay-Garnaud a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge