Marché semi-nocturne P&P L’Île-d’Elle

Place de la liberté L’Île-d’Elle Vendée

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-27 01:00:00

2025-07-26

Marché nocturne et animé.

» Les Marchés d’Été reviennent à L’Île d’Elle !

La saison estivale s’annonce festive et conviviale à L’Île d’Elle avec le grand retour des Marchés Semi-Nocturnes sur la Place de la Liberté ! Quatre rendez-vous incontournables attendent les habitants et visiteurs, entre gourmandise, musique live et artisanat local.

Des soirées animées sous les étoiles :

Samedi 26 juillet place à l’énergie de P&P

Plus de 30 exposants seront présents à chaque date, proposant des produits artisanaux, locaux, et des créations originales.

Foodtrucks variés viendront régaler petits et grands, tandis que les associations de la commune tiendront la buvette pour une ambiance encore plus locale et chaleureuse.

De 19h à 1h du matin, venez flâner, danser, déguster et profiter de ces moments uniques en famille ou entre amis. Les concerts débuteront à partir de 20h.

Rendez-vous sur la Place de la Liberté à L’Île d’Elle ! .

Place de la liberté L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 7 78 19 05 49 communication@mairie-iledelle.fr

English :

Lively night market.

German :

Lebhafter Nachtmarkt.

Italiano :

Un vivace mercato notturno.

Espanol :

Un animado mercado nocturno.

