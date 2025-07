Marché semi-nocturne Mairie Saint-Bonnet-Tronçais

Marché semi-nocturne Mairie Saint-Bonnet-Tronçais vendredi 25 juillet 2025.

Marché semi-nocturne

Mairie 6 rue de la Mairie Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Découvrez le marché semi-nocturne de Saint-Bonnet-Tronçais ! Saveurs locales et produits du terroir vous attendent dans une ambiance conviviale. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de bon goût à partir de 18h.

.

Mairie 6 rue de la Mairie Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 10 22 mairie.saintbonnettroncais@wanadoo.fr

English :

Discover the Saint-Bonnet-Tronçais semi-nocturnal market! Local flavors and produce await you in a convivial atmosphere. A not-to-be-missed event for lovers of good taste, starting at 6pm.

German :

Entdecken Sie den halbnächtlichen Markt in Saint-Bonnet-Tronçais! Lokale Geschmäcker und Produkte aus der Region erwarten Sie in einer geselligen Atmosphäre. Ein Termin für Liebhaber des guten Geschmacks, den Sie ab 18 Uhr nicht verpassen sollten.

Italiano :

Scoprite il mercato semiserio di Saint-Bonnet-Tronçais! Sapori e prodotti locali vi aspettano in un’atmosfera amichevole. Un evento imperdibile per gli amanti del buon gusto a partire dalle 18.00.

Espanol :

Descubra el mercado seminocturno de Saint-Bonnet-Tronçais Sabores y productos locales le esperan en un ambiente acogedor. Una cita ineludible para los amantes del buen gusto a partir de las 18:00.

L’événement Marché semi-nocturne Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2025-07-18 par Montluçon Tourisme