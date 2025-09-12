Marche semi nocturne Saint-Maur

Marche semi nocturne

Marche semi nocturne Saint-Maur vendredi 12 septembre 2025.

Marche semi nocturne

Route de Niherne Saint-Maur Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-12

Date(s) :
2025-09-12

Venez participer à une marche semi nocturne à Saint Maur !
Parcours de 4 et 9 km Rendez-vous à 18h aux Ballastières à Saint- Maur pour un départ groupé à 18h30.
Plateau dînatoire à l’arrivée.

Inscription obligatoire pour le repas avant le 31/08 par téléphone.
Apporter gilet fluo, gobelet et lampe. 12  .

Route de Niherne Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 6 13 56 80 62 

English :

Join 36Marche and FFRandonnée for this hike!

German :

Nehmen Sie an dieser Wanderung mit 36Marche und FFRandonnée teil!

Italiano :

Partecipate a questa passeggiata con 36Marche e FFRandonnée!

Espanol :

¡Venga a participar en esta marcha con 36Marche y FFRandonnée!

L’événement Marche semi nocturne Saint-Maur a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme