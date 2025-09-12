Marche semi nocturne Saint-Maur
Marche semi nocturne Saint-Maur vendredi 12 septembre 2025.
Marche semi nocturne
Route de Niherne Saint-Maur Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Venez participer à une marche semi nocturne à Saint Maur !
Parcours de 4 et 9 km Rendez-vous à 18h aux Ballastières à Saint- Maur pour un départ groupé à 18h30.
Plateau dînatoire à l’arrivée.
Inscription obligatoire pour le repas avant le 31/08 par téléphone.
Apporter gilet fluo, gobelet et lampe. 12 .
Route de Niherne Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 6 13 56 80 62
English :
Join 36Marche and FFRandonnée for this hike!
German :
Nehmen Sie an dieser Wanderung mit 36Marche und FFRandonnée teil!
Italiano :
Partecipate a questa passeggiata con 36Marche e FFRandonnée!
Espanol :
¡Venga a participar en esta marcha con 36Marche y FFRandonnée!
