Informations pratiques

Somain

Marché semi-nocturne Somain

Somain Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 16:00:00

fin : 2026-10-09 22:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Imaginez…

Vous marchez doucement dans les allées bordées de stands locaux et de grands foodtrucks, accompagnés par une musique festive qui résonne au fil de votre balade. À vos côtés, vos moufflets ou vos amis découvrent avec curiosité les saveurs, les couleurs et les animations qui donnent vie à cette douce soirée d’été.

Au détour d’une allée, une odeur gourmande vous attire, un artisan vous fait découvrir son savoir-faire, tandis qu’un peu plus loin, les rires se mêlent aux notes de musique et aux discussions animées. On prend le temps de flâner, de goûter, de regarder, d’échanger… et surtout de profiter ensemble de cette ambiance chaleureuse et conviviale.

Tout au long de la soirée, plus de 15 exposants et artisans locaux vous invitent à découvrir les richesses de notre territoire et à mettre à l’honneur les produits du terroir et le savoir-faire local.

Au programme :

– Marché & artisanat : maraîcher, fromager, crêpier, fleuriste, mode… et bien d’autres belles découvertes à faire au fil des stands.

– Restauration : une sélection de foodtrucks variés pour satisfaire toutes les envies et régaler tous les palais.

– Ambiance : des animations musicales viendront rythmer la soirée et accompagner vos déambulations dans une atmosphère festive et conviviale.

Une belle occasion de soutenir les producteurs et créateurs locaux, de se régaler et surtout de partager un agréable moment en famille ou entre amis !

Imaginez…

Vous marchez doucement dans les allées bordées de stands locaux et de grands foodtrucks, accompagnés par une musique festive qui résonne au fil de votre balade. À vos côtés, vos moufflets ou vos amis découvrent avec curiosité les saveurs, les couleurs et les animations qui donnent vie à cette douce soirée d’été.

Au détour d’une allée, une odeur gourmande vous attire, un artisan vous fait découvrir son savoir-faire, tandis qu’un peu plus loin, les rires se mêlent aux notes de musique et aux discussions animées. On prend le temps de flâner, de goûter, de regarder, d’échanger… et surtout de profiter ensemble de cette ambiance chaleureuse et conviviale.

Tout au long de la soirée, plus de 15 exposants et artisans locaux vous invitent à découvrir les richesses de notre territoire et à mettre à l’honneur les produits du terroir et le savoir-faire local.

Au programme :

– Marché & artisanat : maraîcher, fromager, crêpier, fleuriste, mode… et bien d’autres belles découvertes à faire au fil des stands.

– Restauration : une sélection de foodtrucks variés pour satisfaire toutes les envies et régaler tous les palais.

– Ambiance : des animations musicales viendront rythmer la soirée et accompagner vos déambulations dans une atmosphère festive et conviviale.

Une belle occasion de soutenir les producteurs et créateurs locaux, de se régaler et surtout de partager un agréable moment en famille ou entre amis ! .

Somain 59490 Nord Hauts-de-France +33 3 27 08 45 06 info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

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English :

Can you imagine?

You stroll leisurely along the aisles lined with local stalls and large food trucks, accompanied by festive music that echoes as you walk. %C0 By your side, your little ones or your friends curiously discover the flavors, colors, and entertainment that bring this balmy summer evening to life.

Around a corner, a mouthwatering aroma draws you in; an artisan showcases their craft, while a little further on, laughter mingles with the sounds of music and lively conversation. Take the time to stroll, sample, look around, chat… and above all, enjoy this warm and friendly atmosphere together.

Throughout the evening, more than 15 local exhibitors and artisans invite you to discover the riches of our region and to celebrate local products and craftsmanship.

On the program:

– Market & crafts: farmers, cheesemakers, crepe makers, florists, fashion designers… and many other wonderful discoveries to make as you wander among the booths.

– Food: a variety of food trucks to satisfy every craving and delight every palate.

– Atmosphere: Live music will set the tone for the evening and accompany your strolls in a festive and friendly atmosphere.

A wonderful opportunity to support local producers and creators, enjoy some delicious food, and above all, share a pleasant time with family or friends!

L’événement Marché semi-nocturne Somain Somain a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent