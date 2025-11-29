Marche semi-nocturne TÉLÉTHON Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Marche semi-nocturne TÉLÉTHON

Début : 2025-11-29 16:00:00

Marche semi-nocturne de 9 et 14 kms organisée par Croqs’ sentiers, départ du foyer rural à 16h, inscription à partir de 15h30, tarif 5€, Ravitaillement sur le parcours.

English :

Semi-nocturnal walk of 9 and 14 kms organized by Croqs’ sentiers, starting from the foyer rural at 4pm, registration from 3.30pm, fee 5?, refreshments along the way.

German :

Halbnächtlicher Spaziergang von 9 und 14 kms, organisiert von Croqs’ sentiers, Abfahrt vom Landhaus um 16 Uhr, Anmeldung ab 15.30 Uhr, Preis 5 ?, Verpflegung auf der Strecke.

Italiano :

Camminata seminotturna di 9 e 14 km organizzata dai sentiers di Croqs, con partenza dal foyer rurale alle 16:00, iscrizione dalle 15:30, prezzo 5€, ristoro lungo il percorso.

Espanol :

Paseo seminocturno de 9 y 14 kms organizado por Croqs’ sentiers, salida del vestíbulo rural a las 16h, inscripción a partir de las 15h30, precio 5?, refrescos durante el camino.

