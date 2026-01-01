Marché sicilien Vaux-en-Amiénois

Marché sicilien

4 Rue Guilbert Vaux-en-Amiénois Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

Date(s) :

2026-01-24

L’association franco-sicilienne de Vaux-en-Amiénois organise la 8ème édition de son marché sicilien le samedi 24 janvier 2026, de 10 h à 16 heures. Sur les étals colorés de ce marché ouvert à tous, vous trouverez de nombreux produits oranges, citrons, anchois, huile d’olive, vin, saucisses séchées, panettone siciliens…

En attendant, les amateurs de cuisine italienne peuvent précommander les produits, majoritairement issus des terres de la région d’Agrigente des fruits, des pestos et des crèmes d’amandes et de pistaches, les amateurs, des pâtes, des confitures ou encore des gâteaux.

L’association franco-sicilienne de Vaux-en-Amiénois organise la 8ème édition de son marché sicilien le samedi 24 janvier 2026, de 10 h à 16 heures. Sur les étals colorés de ce marché ouvert à tous, vous trouverez de nombreux produits oranges, citrons, anchois, huile d’olive, vin, saucisses séchées, panettone siciliens…

En attendant, les amateurs de cuisine italienne peuvent précommander les produits, majoritairement issus des terres de la région d’Agrigente des fruits, des pestos et des crèmes d’amandes et de pistaches, les amateurs, des pâtes, des confitures ou encore des gâteaux. .

4 Rue Guilbert Vaux-en-Amiénois 80260 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 99 19 mairie.vaux-en-amienois@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Franco-Sicilian Association of Vaux-en-Amiénois is organizing the 8th edition of its Sicilian market on Saturday, January 24, 2026, from 10 am to 4 pm. At the colorful stalls of this market open to all, you’ll find a wide range of products: oranges, lemons, anchovies, olive oil, wine, dried sausages, Sicilian panettone…

In the meantime, fans of Italian cuisine can pre-order products, mostly from the Agrigento region: fruit, pestos, almond and pistachio creams, pasta, jams and cakes.

L’événement Marché sicilien Vaux-en-Amiénois a été mis à jour le 2026-01-13 par OT D’AMIENS