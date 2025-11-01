MARCHE SINISTRE Le Poujol-sur-Orb
MARCHE SINISTRE Le Poujol-sur-Orb samedi 1 novembre 2025.
MARCHE SINISTRE
Le Poujol-sur-Orb Hérault
de 11h à 18 h le dimanche 1er novembre 2025 organisé par l’association L’ Authentik Grand Orb
Place de l’Imbaïsse au Poujol sur Orb
Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 28
English :
SPOOKY WALK
11 a.m. to 6 p.m. Sunday November 1, 2025 organized by L’ Authentik Grand Orb association
Place de l’Imbaïsse in Le Poujol sur Orb
German :
UNHEIMLICHER MARSCH
von 11 bis 18 Uhr am Sonntag, den 1. November 2025 organisiert von der Vereinigung L’ Authentik Grand Orb
Place de l’Imbaïsse in Le Poujol sur Orb
Italiano :
PASSEGGIATA PAUROSA
dalle 11 alle 18 di domenica 1 novembre 2025, organizzata dall’associazione L’Authentik Grand Orb
Piazza dell’Imbaïsse a Le Poujol sur Orb
Espanol :
PASEO TERRORÍFICO
de 11:00 a 18:00 horas, el domingo 1 de noviembre de 2025, organizado por la asociación L’ Authentik Grand Orb
Place de l’Imbaïsse en Le Poujol sur Orb
