MARCHE SINISTRE Le Poujol-sur-Orb samedi 1 novembre 2025.

Le Poujol-sur-Orb Hérault

de 11h à 18 h le dimanche 1er novembre 2025 organisé par l’association L’ Authentik Grand Orb

Place de l’Imbaïsse au Poujol sur Orb

de 11h à 18 h le dimanche 1er novembre 2025 organisé par l’association L’ Authentik Grand Orb

Place de l’Imbaïsse au Poujol sur Orb .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 28

English :

SPOOKY WALK

11 a.m. to 6 p.m. Sunday November 1, 2025 organized by L’ Authentik Grand Orb association

Place de l’Imbaïsse in Le Poujol sur Orb

German :

UNHEIMLICHER MARSCH

von 11 bis 18 Uhr am Sonntag, den 1. November 2025 organisiert von der Vereinigung L’ Authentik Grand Orb

Place de l’Imbaïsse in Le Poujol sur Orb

Italiano :

PASSEGGIATA PAUROSA

dalle 11 alle 18 di domenica 1 novembre 2025, organizzata dall’associazione L’Authentik Grand Orb

Piazza dell’Imbaïsse a Le Poujol sur Orb

Espanol :

PASEO TERRORÍFICO

de 11:00 a 18:00 horas, el domingo 1 de noviembre de 2025, organizado por la asociación L’ Authentik Grand Orb

Place de l’Imbaïsse en Le Poujol sur Orb

