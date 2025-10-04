Marche solidaire à Fors Fors
Marche solidaire à Fors Fors samedi 4 octobre 2025.
Marche solidaire à Fors
Place du champ de foire Fors Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Rendez-vous le samedi 4 Octobre 2025 à FORS pour notre marche solidaire au bénéfice de l’association ELA qui se bat contre les leucodystrophies.
Départ 14h30 au champ de foire à Fors.
Parcours de 7 kms environ.
Inscriptions sur place de 13h30 à 14h30 (4€ adultes/ 2€ pour les 5-12 ans et gratuit moins 5 ans).
Buvette, crêpes/ gâteaux.. la boutique ELA et une tombola.
Nous vous attendons nombreux !
Ensemble, mettons nos baskets et battons la maladie !
Merci à nos partenaires qui répondent présent pour nous soutenir. .
Place du champ de foire Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 51 16 05 vanessa.moinier@sfr.fr
English : Marche solidaire à Fors
German : Marche solidaire à Fors
Italiano :
Espanol : Marche solidaire à Fors
L’événement Marche solidaire à Fors Fors a été mis à jour le 2025-09-23 par ADT 79