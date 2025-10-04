Marche solidaire à Fors Fors

Place du champ de foire Fors Deux-Sèvres

Rendez-vous le samedi 4 Octobre 2025 à FORS pour notre marche solidaire au bénéfice de l’association ELA qui se bat contre les leucodystrophies.

Départ 14h30 au champ de foire à Fors.

Parcours de 7 kms environ.

Inscriptions sur place de 13h30 à 14h30 (4€ adultes/ 2€ pour les 5-12 ans et gratuit moins 5 ans).

Buvette, crêpes/ gâteaux.. la boutique ELA et une tombola.

Nous vous attendons nombreux !

Ensemble, mettons nos baskets et battons la maladie !

Merci à nos partenaires qui répondent présent pour nous soutenir. .

Place du champ de foire Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 51 16 05 vanessa.moinier@sfr.fr

