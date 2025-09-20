Marche solidaire à la découverte de notre patrimoine Mairie Lescure-d’Albigeois

Gratuit, donation possible pour l’association Le Tourbillon d’une vie.

Les jeunes du Conseil municipal ado organisent, en partenariat avec l’USCA, une marche solidaire à la découverte de notre patrimoine le samedi 20 septembre de 13h30 à 16h30.

Départs échelonnés de la mairie, à 13h30, 14h30 et 15h30 pour suivre un parcours Séchoir à oignons – passerelle sur le Coules – montée par les escaliers route de la Barrière – Lavoir – Tour Louise – Eglise St Pierre – Tour de l’Horloge – Eglise St Michel.

Le CMA présentera chaque monument à l’arrivée des groupes. L’USCA fera le balisage du parcours. Au retour des groupes en mairie, on offrira une collation et on proposera au public de donner une participation pour l’association Le Tourbillon d’une vie au profit du petit Noah atteint d’une maladie rare.

Place de la mairie ou à proximité

© Mairie de Lescure