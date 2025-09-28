Marche solidaire à Orgelet Orgelet

3 Rue du Closey Orgelet Jura

Marche solidaire ‘A la rencontre d’Aloïs’ depuis la halte-répit d’Orgelet. De 7h30 à 9h30 pour le 6 km et de 7h30 à 8h30 pour le 14 km. Terre d’Emeraude Communauté et l’Association « Sourires et Souvenirs’ proposent un accueil adapté aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées. .

3 Rue du Closey Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 93 71 halte-repit@terredemeraude.fr

