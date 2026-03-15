Marche solidaire Parking de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Marche solidaire

Parking de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Dans le cadre de Mars Bleu, l’association ARPA organise une marche solidaire ouverte à tous le dimanche 15 mars 2026 à Ancenis-Saint-Géréon.

Rendez-vous au parking de la Charbonnière à 9 h (départ 9 h 30) pour une marche d’environ 8 km le long des bords de Loire.

Des bénévoles de La Ligue contre le cancer Loire-Atlantique seront présents pour échanger sur la prévention et le dépistage du cancer colorectal.

Participation libre, dons reversés à La Ligue contre le cancer. .

Parking de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire severine.wents@gmail.com

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English :

As part of Mars Bleu, the ARPA association is organizing a solidarity walk open to all on Sunday March 15, 2026 in Ancenis-Saint-Géréon.

L’événement Marche solidaire Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-03-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis