MARCHE SOLIDAIRE AU DOMAINE DES PRADELLES DOMAINE DES PRADELLES Vacquiers

Vacquiers

MARCHE SOLIDAIRE AU DOMAINE DES PRADELLES

DOMAINE DES PRADELLES 44 Chemin de la Bourdette Vacquiers Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Rendez-vous, le dimanche 31 mai, à Vacquiers, au Domaine des Pradelles, à partir de 9 heures.

Organisée par l’association humanitaire BILOU TOGUNA

départ libre entre 9 heures et 10 heures 30.

– deux parcours 5, 12 km, au choix

– les parcours seront fléchés, sécurisés et les distances indiquées

– 1 point de ravitaillement aux 6km (eau, fruits,…)

– Tirage de la tombola (1 lot tous les 25 participants)

– Repas servi à l’arrivée de 12h45 jusqu’à 14h30. 20 .

DOMAINE DES PRADELLES 44 Chemin de la Bourdette Vacquiers 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 6 08 50 30 73

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English :

Rendezvous on Sunday, May 31, at Domaine des Pradelles in Vacquiers, starting at 9am.

L’événement MARCHE SOLIDAIRE AU DOMAINE DES PRADELLES Vacquiers a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE