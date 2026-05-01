MARCHE SOLIDAIRE AU DOMAINE DES PRADELLES DOMAINE DES PRADELLES Vacquiers
MARCHE SOLIDAIRE AU DOMAINE DES PRADELLES DOMAINE DES PRADELLES Vacquiers dimanche 31 mai 2026.
Vacquiers
MARCHE SOLIDAIRE AU DOMAINE DES PRADELLES
DOMAINE DES PRADELLES 44 Chemin de la Bourdette Vacquiers Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Rendez-vous, le dimanche 31 mai, à Vacquiers, au Domaine des Pradelles, à partir de 9 heures.
Organisée par l’association humanitaire BILOU TOGUNA
départ libre entre 9 heures et 10 heures 30.
– deux parcours 5, 12 km, au choix
– les parcours seront fléchés, sécurisés et les distances indiquées
– 1 point de ravitaillement aux 6km (eau, fruits,…)
– Tirage de la tombola (1 lot tous les 25 participants)
– Repas servi à l’arrivée de 12h45 jusqu’à 14h30. 20 .
DOMAINE DES PRADELLES 44 Chemin de la Bourdette Vacquiers 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 6 08 50 30 73
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English :
Rendezvous on Sunday, May 31, at Domaine des Pradelles in Vacquiers, starting at 9am.
L’événement MARCHE SOLIDAIRE AU DOMAINE DES PRADELLES Vacquiers a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE