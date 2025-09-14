Marche solidaire au profit de l’Endométriose 2025 Arcisses

Marche solidaire au profit de l’Endométriose 2025 Arcisses dimanche 14 septembre 2025.

Marche solidaire au profit de l’Endométriose 2025

Coudreceau Arcisses Eure-et-Loir

Marche solidaire à Coudreceau

Marche solidaire à Coudreceau

Nous vous attendons nombreux pour la 4ème édition de la randonnée solidaire au profit de la recherche contre L’Endométriose, le 14/09

Inscription sur place à l’école de 8h à 9h3 0I 5€

Départ libre, circuits 5 km, 12 km, 18 km au choix.

Restauration sur place (prévoir son gobelet)

Participations entièrement reversées à l’association EndoFrance .

Coudreceau Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 26 49 44 31

English :

Solidarity walk at Coudreceau

We look forward to welcoming you to the 4th edition of the solidarity walk in aid of Endometriosis research, on 14/09?

Registration on site at the school from 8am to 9am3 0I 5?

Free start, choice of 5 km, 12 km or 18 km circuits.

Catering on site

German :

Solidaritätswanderung in Coudreceau?

Wir erwarten Sie zahlreich zur 4. Ausgabe der Solidaritätswanderung zugunsten der Forschung gegen Endometriose am 14.09.2011

Anmeldung vor Ort in der Schule von 8.00 bis 9.00 Uhr3 0I 5?

Freier Start, Strecken von 5 km, 12 km und 18 km zur Auswahl.

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Camminata di solidarietà a Coudreceau

Vi aspettiamo alla quarta edizione della camminata di solidarietà a favore della ricerca sull’endometriosi il 14/09?

Iscrizioni in loco presso la scuola dalle 8.00 alle 9.003 0I 5?

Partenza libera, scelta tra circuiti di 5 km, 12 km o 18 km.

Ristorazione in loco

Espanol :

Marcha solidaria en Coudreceau

Le esperamos en la 4ª edición de la marcha solidaria a favor de la investigación sobre la endometriosis el 14/09?

Inscripciones en la escuela de 8h a 9h3 0I 5?

Salida libre, posibilidad de elegir entre circuitos de 5 km, 12 km o 18 km.

Catering in situ

