Marche solidaire autisme à Saint-Laurent-en-Grandvaux

Salle omnisport des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

A 10h, départ de la marche solidaire deux parcours de 6 ou 12km.

Buvette & restauration sur place.

Dans l’après-midi, activités ludiques & diverses Caravane sensorielle.

Participation libre.

Manifestation organisée par et au profit de l’Association Relai Autisme, pour soutenir les familles.

Soutenue par la CC La Grandvallière, la commune de Saint Laurent en Grandvaux, SAFTI Foundation et l’association de Hand Ball de Chaux des Prés. .

Salle omnisport des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 06 90 50

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English : Marche solidaire autisme à Saint-Laurent-en-Grandvaux

L’événement Marche solidaire autisme à Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX