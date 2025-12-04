Marché solidaire Boussac

Marché solidaire

Place de l’hôtel de ville Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Au programme vente de pâtisseries, gâteaux et confitures faits maison, petit-déjeuner solidaire ( café viennoiseries) vente de sapins de Noël. .

Place de l’hôtel de ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 40 65 34

