Marché solidaire Boussac
Marché solidaire Boussac jeudi 4 décembre 2025.
Marché solidaire
Place de l’hôtel de ville Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Au programme vente de pâtisseries, gâteaux et confitures faits maison, petit-déjeuner solidaire ( café viennoiseries) vente de sapins de Noël. .
Place de l’hôtel de ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 40 65 34
English : Marché solidaire
German : Marché solidaire
Italiano :
Espanol : Marché solidaire
L’événement Marché solidaire Boussac a été mis à jour le 2025-10-10 par Creuse Confluence Tourisme