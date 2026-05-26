René

Marche solidaire canine

Terrain de loisirs René Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 12:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Cette année le comité des fêtes de René renouvelle sa marche solidaire , au profit de l’association Rescapés de l’enfer .

Nous avons décidé de marcher pour nos amis à 4 pattes !

La marche fera environ 8km . Nous traverserons notre beau village d’art puis rejoindrons les chemins.

Un pur bonheur pour nos amis à 4 pattes !

On vous attend nombreux avec ou sans vos chiens . Marchons pour une belle cause !

Participation 6€

Buvette et restauration sur place le midi. .

Terrain de loisirs René 72260 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Marche solidaire canine René a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois