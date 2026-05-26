Marche solidaire canine René
Marche solidaire canine René dimanche 28 juin 2026.
René
Marche solidaire canine
Terrain de loisirs René Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 12:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Cette année le comité des fêtes de René renouvelle sa marche solidaire , au profit de l’association Rescapés de l’enfer .
Nous avons décidé de marcher pour nos amis à 4 pattes !
La marche fera environ 8km . Nous traverserons notre beau village d’art puis rejoindrons les chemins.
Un pur bonheur pour nos amis à 4 pattes !
On vous attend nombreux avec ou sans vos chiens . Marchons pour une belle cause !
Participation 6€
Buvette et restauration sur place le midi. .
Terrain de loisirs René 72260 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Marche solidaire canine René a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois