MARCHÉ SOLIDAIRE Clermont-l’Hérault
MARCHÉ SOLIDAIRE Clermont-l’Hérault samedi 6 décembre 2025.
MARCHÉ SOLIDAIRE
18 Avenue de Montpellier Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13
Marché solidaire, ambiance festive, stands artisanaux, créateurs, producteurs, idées cadeaux.
Marché solidaire, ambiance festive, stands artisanaux, créateurs, producteurs, idées cadeaux. .
18 Avenue de Montpellier Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 67 92 74 76 co.ferrandis@gmail.com
English :
Solidarity market, festive atmosphere, craft stalls, designers, producers, gift ideas.
L’événement MARCHÉ SOLIDAIRE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS