Marche solidaire • Dans les pas d’Iris Ménestreau-en-Villette
dimanche 27 septembre 2026 · Ménestreau-en-Villette
Informations pratiques
Ménestreau-en-Villette
Marche solidaire • Dans les pas d’Iris
35 Place du 11 Novembre Ménestreau-en-Villette Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Dans les pas d’Iris » – Marche solidaire à Ménestreau-en-Villette. Le dimanche 27 septembre, l’association Iris : la force d’une stay vous donne rendez-vous à Ménestreau-en-Villette pour une marche solidaire de 3,5 km, accessible à tous.
Dans les pas d’Iris » – Marche solidaire à Ménestreau-en-Villette
Marchons ensemble pour une belle cause !
Le dimanche 27 septembre, l’association Iris : la force d’une stay vous donne rendez-vous à Ménestreau-en-Villette pour une marche solidaire de 3,5 km, accessible à tous.
Cette marche est organisée pour soutenir la lutte contre les cancers pédiatriques et apporter soutien, espoir et réconfort aux enfants malades et à leurs familles.
Dimanche 27 septembre 2026
Départ à 10h
Devant la mairie de Ménestreau-en-Villette
Parcours de 3,5 km – petits et grands sont les bienvenus !
Participation libre avec possibilité de faire un don à l’association.
Boissons et gâteaux peuvent également être apportés pour partager un moment convivial après la marche. .
35 Place du 11 Novembre Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire irislaforcedunestay@gmail.com
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English :
In the Footsteps of Iris %BB ? Solidarity Walk %E0 M%E9nestreau-en-Villette. On Sunday, September 27, the Iris: La Force d’une Stay association invites you to Ménestreau-en-Villette for a 3.5-km charity walk open to everyone.
L’événement Marche solidaire • Dans les pas d’Iris Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-09-06 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN