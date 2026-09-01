Informations pratiques

Ménestreau-en-Villette

Marche solidaire • Dans les pas d’Iris

35 Place du 11 Novembre Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Dans les pas d’Iris » – Marche solidaire à Ménestreau-en-Villette. Le dimanche 27 septembre, l’association Iris : la force d’une stay vous donne rendez-vous à Ménestreau-en-Villette pour une marche solidaire de 3,5 km, accessible à tous.

Dans les pas d’Iris » – Marche solidaire à Ménestreau-en-Villette

Marchons ensemble pour une belle cause !

Le dimanche 27 septembre, l’association Iris : la force d’une stay vous donne rendez-vous à Ménestreau-en-Villette pour une marche solidaire de 3,5 km, accessible à tous.

Cette marche est organisée pour soutenir la lutte contre les cancers pédiatriques et apporter soutien, espoir et réconfort aux enfants malades et à leurs familles.

Dimanche 27 septembre 2026

Départ à 10h

Devant la mairie de Ménestreau-en-Villette

Parcours de 3,5 km – petits et grands sont les bienvenus !

Participation libre avec possibilité de faire un don à l’association.

Boissons et gâteaux peuvent également être apportés pour partager un moment convivial après la marche. .

35 Place du 11 Novembre Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire irislaforcedunestay@gmail.com

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English :

In the Footsteps of Iris %BB ? Solidarity Walk %E0 M%E9nestreau-en-Villette. On Sunday, September 27, the Iris: La Force d’une Stay association invites you to Ménestreau-en-Villette for a 3.5-km charity walk open to everyone.

L’événement Marche solidaire • Dans les pas d’Iris Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-09-06 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN