Marche solidaire de la St-Jean Saint-Jean-de-la-Rivière 28 juin 2025 15:00

Manche

Marche solidaire de la St-Jean Chemin des Mielles Saint-Jean-de-la-Rivière Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 15:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Marche de 7 km au profit des enfants malades.

RDV sur le terrain de boules Saint Jeannaise.

Inscription sur place.

Marche de 7 km au profit des enfants malades.

RDV sur le terrain de boules Saint Jeannaise.

Inscription sur place. .

Chemin des Mielles

Saint-Jean-de-la-Rivière 50270 Manche Normandie

English : Marche solidaire de la St-Jean

7 km walk in aid of sick children.

RDV at the Saint Jeannaise bowling green.

Registration on site.

German :

7 km lange Wanderung zugunsten kranker Kinder.

RDV auf dem Bouleplatz Saint Jeannaise.

Anmeldung vor Ort.

Italiano :

Camminata di 7 km a favore dei bambini malati.

Punto d’incontro presso il bocciodromo di Saint Jeannaise.

Iscrizioni sul posto.

Espanol :

Marcha de 7 km en ayuda de los niños enfermos.

Punto de encuentro en la bolera de Saint Jeannaise.

Inscripción in situ.

L’événement Marche solidaire de la St-Jean Saint-Jean-de-la-Rivière a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Cotentin