Marché solidaire de Mahilao Solidarité Femmes Pontarlier

Annexe des Annonciades Salle Michel Malfroy Pontarlier Doubs

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Organisé par Mahilao Solidarité Femmes Rajasthan (Inde).

Venez trouver des idées de petits cadeaux, originaux et solidaires! Vente d’artisanat indien, de plantules et bouquets secs au profit des projets d’autonomisation des femmes du désert du Thar en Inde Potagers en permaculture et Ecoles de couture .

Entrée libre. .

Annexe des Annonciades Salle Michel Malfroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 90 19 97 mahilao@aol.com

