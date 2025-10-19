Marche Solidaire des Enfants Vacterl Mairie Le Vilhain

Marche Solidaire des Enfants Vacterl Mairie Le Vilhain dimanche 19 octobre 2025.

Marche Solidaire des Enfants Vacterl

Mairie Le Bourg Le Vilhain Allier

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Participez à la marche solidaire de l’association Les Enfants Vacterl, le 19 octobre dès 9h ! Choisissez entre 3 parcours (4,5 km, 7 km, 16 km) et savourez un repas préparé par l’ESAT de St Hilaire à l’arrivée. Tentez aussi votre chance à la tombola !

Mairie Le Bourg Le Vilhain 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 54 53 mairie-le-vilhain@wanadoo.fr

English :

Join Les Enfants Vacterl’s charity walk on October 19, starting at 9am! Choose between 3 routes (4.5 km, 7 km, 16 km) and enjoy a meal prepared by ESAT St Hilaire at the finish line. And try your luck at the tombola!

German :

Nehmen Sie am 19. Oktober ab 9 Uhr am Solidaritätsmarsch des Vereins Les Enfants Vacterl teil! Wählen Sie zwischen drei Strecken (4,5 km, 7 km, 16 km) und genießen Sie am Ziel eine von der ESAT in St Hilaire zubereitete Mahlzeit. Versuchen Sie außerdem Ihr Glück bei der Tombola!

Italiano :

Partecipate alla camminata di beneficenza di Les Enfants Vacterl il 19 ottobre dalle 9.00! Scegliete tra 3 percorsi (4,5 km, 7 km, 16 km) e godetevi un pasto preparato dall’ESAT St Hilaire all’arrivo. E tentate la fortuna alla tombola!

Espanol :

Participe en la marcha solidaria de Les Enfants Vacterl el 19 de octubre a partir de las 9h Elige entre 3 recorridos (4,5 km, 7 km, 16 km) y disfruta de una comida preparada por la ESAT St Hilaire en la meta. Y pruebe suerte en la tómbola

