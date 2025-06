Marche solidaire des lacs – Parking de la Boulaire Complexe Fernand Fayet Le Mayet-de-Montagne 28 juin 2025 08:00

Allier

Marche solidaire des lacs Parking de la Boulaire Complexe Fernand Fayet 53 rue de Vichy Le Mayet-de-Montagne Allier

2025-06-28 08:00:00

2025-06-28

Marche Solidaire organisée par une association de jeunes au profit d’autres jeunes. Bénéfice reversé à l’association REVE pour que d’autres adolescents malade du même âge réalisent leurs rêves. Faisons de leurs rêves une réalité.

Parking de la Boulaire Complexe Fernand Fayet 53 rue de Vichy

Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 79 92 associationamj3@gmail.com

English :

Solidarity walk organized by a youth association for the benefit of other young people. Profits donated to the REVE association, so that other sick teenagers of the same age can make their dreams come true. Let’s make their dreams come true.

German :

Solidaritätsmarsch, der von einer Jugendorganisation zugunsten anderer Jugendlicher organisiert wird. Der Erlös wird an die Organisation REVE gespendet, damit andere kranke Jugendliche im gleichen Alter ihre Träume verwirklichen können. Lassen wir ihre Träume wahr werden.

Italiano :

Camminata di solidarietà organizzata da un’associazione giovanile a favore di altri giovani. Il ricavato è stato devoluto all’associazione REVE affinché altri adolescenti malati della stessa età possano realizzare i loro sogni. Realizziamo i loro sogni.

Espanol :

Marcha solidaria organizada por una asociación juvenil en beneficio de otros jóvenes. Recaudación donada a la asociación REVE para que otros adolescentes enfermos de la misma edad puedan hacer realidad sus sueños. Hagamos realidad sus sueños.

