Marche solidaire des Solid’Elles à Échiré Échiré

Marche solidaire des Solid’Elles à Échiré

Place de la Halle Échiré

14 septembre 2025
2025-09-14

Venez participer à la marche solidaire organisée par la team des Solid’Elles le dimanche 14 septembre !
6 km (6€)
10 km (10€)
Sur inscription   .

Place de la Halle Échiré 79410  

