Marche solidaire des Solid’Elles à Échiré Échiré
Marche solidaire des Solid’Elles à Échiré Échiré dimanche 14 septembre 2025.
Marche solidaire des Solid’Elles à Échiré
Place de la Halle Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Venez participer à la marche solidaire organisée par la team des Solid’Elles le dimanche 14 septembre !
6 km (6€)
10 km (10€)
Sur inscription .
Place de la Halle Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
English : Marche solidaire des Solid’Elles à Échiré
German : Marche solidaire des Solid’Elles à Échiré
Italiano :
Espanol : Marche solidaire des Solid’Elles à Échiré
L’événement Marche solidaire des Solid’Elles à Échiré Échiré a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Niort Marais Poitevin