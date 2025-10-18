MARCHE SOLIDAIRE DU CANAL Quai vert Frossay
MARCHE SOLIDAIRE DU CANAL Quai vert Frossay samedi 18 octobre 2025.
MARCHE SOLIDAIRE DU CANAL
Quai vert Le Migron Frossay Loire-Atlantique
Début : 2025-10-18 09:30:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18
De la poussette au fauteuil, en passant par les marcheurs, venez nous rejoindre pour la marche solidaire d’Octobre en lumière.
Parcours de 6 et 12 km.
Parcours historique commenté de 2 km à 10h30
Moment de convivialité.
Samedi 18 octobre de 9h30 à 12h
Ouvert à tous
Quai vert Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 72 72 mairie@frossay.fr
English :
From strollers to walkers to wheelchairs, come and join us for the October Light Walk.
6 and 12 km routes.
2 km historical walk at 10:30 a.m
A moment of conviviality.
Saturday, October 18, 9:30 a.m. to 12 p.m
Open to all
German :
Vom Kinderwagen über den Sessel bis hin zu den Wanderern: Schließen Sie sich uns beim Solidaritätsmarsch im Oktober im Licht an.
Strecken von 6 und 12 km.
Kommentierte historische Strecke von 2 km um 10:30 Uhr
Geselliger Moment.
Samstag, 18. Oktober von 9.30 bis 12 Uhr
Offen für alle
Italiano :
Dai passeggini alle sedie a rotelle e ai camminatori, unitevi a noi per la Passeggiata della Luce di ottobre.
Percorsi di 6 e 12 km.
Passeggiata storica di 2 km con commento alle ore 10.30
Un momento di convivialità.
Sabato 18 ottobre dalle 9.30 alle 12.00
Aperto a tutti
Espanol :
Desde cochecitos hasta sillas de ruedas y andadores, ven y únete a nosotros en el Paseo de la Luz de octubre.
Recorridos de 6 y 12 km.
Paseo histórico de 2 km comentado a las 10.30 h
Un momento de convivencia.
Sábado 18 de octubre de 9h30 a 12h00
Abierto a todos
