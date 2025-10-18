MARCHE SOLIDAIRE DU CANAL Quai vert Frossay

Quai vert Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

De la poussette au fauteuil, en passant par les marcheurs, venez nous rejoindre pour la marche solidaire d’Octobre en lumière.

Parcours de 6 et 12 km.

Parcours historique commenté de 2 km à 10h30

Moment de convivialité.

Samedi 18 octobre de 9h30 à 12h

Ouvert à tous

Quai vert Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique

English :

From strollers to walkers to wheelchairs, come and join us for the October Light Walk.

6 and 12 km routes.

2 km historical walk at 10:30 a.m

A moment of conviviality.

Saturday, October 18, 9:30 a.m. to 12 p.m

Open to all

German :

Vom Kinderwagen über den Sessel bis hin zu den Wanderern: Schließen Sie sich uns beim Solidaritätsmarsch im Oktober im Licht an.

Strecken von 6 und 12 km.

Kommentierte historische Strecke von 2 km um 10:30 Uhr

Geselliger Moment.

Samstag, 18. Oktober von 9.30 bis 12 Uhr

Offen für alle

Italiano :

Dai passeggini alle sedie a rotelle e ai camminatori, unitevi a noi per la Passeggiata della Luce di ottobre.

Percorsi di 6 e 12 km.

Passeggiata storica di 2 km con commento alle ore 10.30

Un momento di convivialità.

Sabato 18 ottobre dalle 9.30 alle 12.00

Aperto a tutti

Espanol :

Desde cochecitos hasta sillas de ruedas y andadores, ven y únete a nosotros en el Paseo de la Luz de octubre.

Recorridos de 6 y 12 km.

Paseo histórico de 2 km comentado a las 10.30 h

Un momento de convivencia.

Sábado 18 de octubre de 9h30 a 12h00

Abierto a todos

