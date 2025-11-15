Marche Solidaire du Club Canin des Sucs Yssingeaux

Marche Solidaire du Club Canin des Sucs

place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-15 13:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Marche solidaire, organisée pour récolter des fonds en vue du Championnat de France de chiens de sauvetage 2026.

place de la Victoire Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 75 30 20

English :

Solidarity walk, organized to raise funds for the 2026 French Rescue Dog Championships.

German :

Solidaritätsmarsch, der organisiert wird, um Geld für die Französische Meisterschaft für Rettungshunde 2026 zu sammeln.

Italiano :

Passeggiata di solidarietà, organizzata per raccogliere fondi per i Campionati francesi di cani da soccorso del 2026.

Espanol :

Marcha solidaria, organizada para recaudar fondos para el Campeonato de Francia de Perros de Salvamento 2026.

