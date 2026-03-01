Marche solidaire du val de Marie Route des Dames Dieue-sur-Meuse

Marche solidaire du val de Marie

Marche Solidaire du val de Marie

Rendez-vous à Dieue-sur-Meuse (Aire de jeux, route des Dames), le 22 mars à partir de 13h30 pour un départ à 14h.

3 niveaux de marche sont proposés, 10 km, 7 km et 5 km.

Participation libre au profit du CCFD-terre solidaire Première ONG française de solidarité internationale et de développement qui agit dans 70 pays contre toute les formes d’injustice et en1°lieu de souffrir de la faim.

Deux Joëlettes sont mises à disposition pour les personnes à mobilité réduite qui souhaitent participer (sur réservation uniquement Tél. 06 09 38 42 65).Tout public

Route des Dames Aire de Jeux Dieue-sur-Meuse 55320 Meuse Grand Est +33 6 09 38 42 65 brigittefrimat@yahoo.fr

Marche Solidaire du val de Marie

Meet at Dieue-sur-Meuse (Aire de jeux, route des Dames), on March 22 from 1.30pm for a 2pm start.

3 walking levels are proposed: 10 km, 7 km and 5 km.

Free participation in aid of CCFD-terre solidaire France?s leading international solidarity and development NGO, which works in 70 countries to combat all forms of injustice, especially hunger.

Two Joëlettes are available for people with reduced mobility who wish to take part (by reservation only: Tel. 06 09 38 42 65).

