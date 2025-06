Marche solidaire et découverte de la commune – Stade Jean Autret Mespaul 22 juin 2025 09:30

Organisée par le Comité des fêtes et ouverte à tous. Participation au chapeau au profit de l’association « Camilien et la Team » qui sensibilise le public au don du sang, au don de moelle osseuse et au don de plaquettes et soutient le service onco pédiatrique du CHU de Morvan à Brest.

Différentes distances (4, 8 et 12 kms). Apporter son pique-nique ; un barbecue sera mis à disposition. Les non-participants aux marches pourront rejoindre le groupe pour le déjeuner. .

Stade Jean Autret Rue du Ménez

Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 6 31 64 26 14

