Marche solidaire et soirée choucroute Téléthon Centre d’Incendie et de Secours de Navilly Navilly

Centre d’Incendie et de Secours de Navilly 33 Rue de Sèvres Navilly Saône-et-Loire
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
2025-12-06
Marche solidaire et soirée choucroute au profit du téléthon.
Marche de 3 ou 6km départ à 15h du centre de secours de Navilly.
Repas 20€ par adulte et 10€ par enfant. Formule marche + repas 22€.
RESERVATION avant le 3/12/2025 au 06 74 36 03 63. .
Centre d’Incendie et de Secours de Navilly 33 Rue de Sèvres Navilly 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 36 03 63
