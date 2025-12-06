Marche solidaire et soirée choucroute Téléthon Centre d’Incendie et de Secours de Navilly Navilly

Marche solidaire et soirée choucroute Téléthon

Centre d’Incendie et de Secours de Navilly 33 Rue de Sèvres Navilly Saône-et-Loire

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

2025-12-06

Marche solidaire et soirée choucroute au profit du téléthon.

Marche de 3 ou 6km départ à 15h du centre de secours de Navilly.

Repas 20€ par adulte et 10€ par enfant. Formule marche + repas 22€.

RESERVATION avant le 3/12/2025 au 06 74 36 03 63. .

Centre d’Incendie et de Secours de Navilly 33 Rue de Sèvres Navilly 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 36 03 63

