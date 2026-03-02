Marche Solidaire et Soirée Tapas années 80

à la salle des Fêtes LORTET Lortet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Cette année, se tiendra la 4ème édition de la marche solidaire en hommage à Patrick Maupomé.

Départ à 17h, devant la salle des fêtes de Lortet.

A partir de 19H soirée tapas animée par le groupe musical Folia Chamana à la salle des fêtes de Lortet)

Ce groupe reprendra pour vous tous les plus grands classiques des années 80, pour une soirée inoubliable.

Inscriptions pour la marche sur Helloasso.com

à la salle des Fêtes LORTET Lortet 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 59 59 95 31 mpresilience27@gmail.com

English :

This year sees the 4th edition of the walk in tribute to Patrick Maupomé.

Start at 5pm, in front of the Lortet village hall.

From 7pm: tapas evening hosted by the musical group Folia Chamana at the Lortet village hall.)

This group will be covering all the greatest classics of the 80s, for an unforgettable evening.

Registration for the walk on Helloasso.com

