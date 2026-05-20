Marche Solidaire Groupama Maladies rares Le Bourg Isserpent

Isserpent

Marche Solidaire Groupama Maladies rares

Le Bourg Espace de Froment Isserpent Allier

Tarif : 2 – 2 – 6 EUR

selon distance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

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Le Bourg Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 27 69 11

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English : Spring walk

L’événement Marche Solidaire Groupama Maladies rares Isserpent a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse