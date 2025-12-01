Marché solidaire Écomusée Hannonville-sous-les-Côtes

Marché solidaire

Écomusée 87 Rue Chaude Hannonville-sous-les-Côtes Meuse

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Durant deux après-midi, venez donner du sens à vos achats auprès des stands multicolores et féériques d’une dizaine d’associations de commerce équitable. Exposition et vente de produits alimentaires et artisanaux d’ici et d’ailleurs.Tout public

Écomusée 87 Rue Chaude Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 87 32 94 ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

English :

For two afternoons, come and give meaning to your purchases at the colorful and enchanting stands of a dozen fair trade associations. Exhibitions and sales of local and international food and craft products.

German :

An zwei Nachmittagen können Sie an den bunten und märchenhaften Ständen von etwa zehn Fair-Trade-Vereinen Ihren Einkäufen einen Sinn verleihen. Ausstellung und Verkauf von Lebensmitteln und handwerklichen Produkten aus dem In- und Ausland.

Italiano :

Per due pomeriggi, venite a dare un senso ai vostri acquisti presso i variopinti e magici stand di una dozzina di associazioni del commercio equo e solidale. Saranno esposti e venduti prodotti alimentari e artigianali provenienti da vicino e da lontano.

Espanol :

Durante dos tardes, venga a dar sentido a sus compras en los puestos multicolores y mágicos de una docena de asociaciones de comercio justo. Se expondrán y venderán productos alimentarios y artesanales de cerca y de lejos.

