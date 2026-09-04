Informations pratiques

Locmariaquer

Marche solidaire : La Lock Sein Phil

Port de Locmariaquer Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 13:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Qui dit « octobre », dit aussi « Octobre Rose » , et, cette année, nous avons choisi d’innover un peu, mais toujours avec le même objectif : se mobiliser, partager, rire, marcher… et soutenir la lutte contre le cancer du sein, en partenariat avec le CCAS de Locmariaquer.

Une paire de baskets, l’air marin et on avance tous ensemble pour Octobre Rose.

Évidemment on n’oublie pas le papotage et la rigolade, puisque tout se passe dans la bonne humeur

Alors, sortez vos agendas, vos baskets… et votre plus belle touche de rose !

Rdv 13h45 sur le port de Locmariaquer .

Port de Locmariaquer Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 43 59 61 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marche solidaire : La Lock Sein Phil Locmariaquer a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon