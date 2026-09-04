Marche solidaire : La Lock Sein Phil Locmariaquer
samedi 17 octobre 2026 · Locmariaquer
Informations pratiques
Locmariaquer
Marche solidaire : La Lock Sein Phil
Port de Locmariaquer Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 13:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Qui dit « octobre », dit aussi « Octobre Rose » , et, cette année, nous avons choisi d’innover un peu, mais toujours avec le même objectif : se mobiliser, partager, rire, marcher… et soutenir la lutte contre le cancer du sein, en partenariat avec le CCAS de Locmariaquer.
Une paire de baskets, l’air marin et on avance tous ensemble pour Octobre Rose.
Évidemment on n’oublie pas le papotage et la rigolade, puisque tout se passe dans la bonne humeur
Alors, sortez vos agendas, vos baskets… et votre plus belle touche de rose !
Rdv 13h45 sur le port de Locmariaquer .
Port de Locmariaquer Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 43 59 61 77
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English :
L’événement Marche solidaire : La Lock Sein Phil Locmariaquer a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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