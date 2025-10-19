Marche solidaire La marche des deux rives roses Mairie Guilvinec

Mairie 33 rue de la Marine Guilvinec Finistère

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Marche solidaire sur le Guilvinec et Treffiagat, organisée par les CCAS et les partenaires. Bénéfices reversés à la PenmaR’ose. Don libre.

Inscription sur place à partir de 9h.

Deux parcours au choix petite et grande boucle.

Tirage au sort. 1 lot à gagner offert par Monsieur Bricolage. .

Mairie 33 rue de la Marine Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 64 61 34 76

