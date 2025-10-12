Marche Solidaire « La Viabonnaise » Éole-en-Beauce

Marche Solidaire « La Viabonnaise » Éole-en-Beauce dimanche 12 octobre 2025.

Marche solidaire accessible à tous avec deux parcours au choix.

La Viabonnaise propose une marche conviviale au profit de PEPS Santé deux boucles au choix, 4 km et 8 km, pour avancer ensemble, à son rythme, dans l’esprit d’Octobre Rose. L’inscription se fait sur place (ouverture de l’accueil dès 8h00, clôture à 9h30), puis départ groupé à 10h00 depuis la place de l’Église. L’événement s’adresse à tous les publics et mise sur la bonne humeur, la prévention et la solidarité ; par sécurité et respect du parcours, animaux, vélos et draisiennes ne sont pas autorisés. Une occasion simple et utile de se mobiliser en famille ou entre amis et de soutenir les actions locales d’éducation à la santé. .

Éole-en-Beauce 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 37 46 30

English :

Solidarity walk open to all, with a choice of two routes.

German :

Solidaritätsmarsch, der für alle zugänglich ist, mit zwei Strecken zur Auswahl.

Italiano :

Una passeggiata solidale aperta a tutti, con una scelta di due percorsi.

Espanol :

Un paseo solidario abierto a todos, con dos recorridos a elegir.

