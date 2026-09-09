Marche solidaire : L’île en rose route des Anses Port-des-Barques

Informations pratiques

Port-des-Barques

Marche solidaire : L’île en rose

route des Anses Complexe sportif de la Garenne Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Rendez-vous pour une nouvelle édition placée sous le signe de la solidarité, du partage et de la bonne humeur.

.

route des Anses Complexe sportif de la Garenne Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 00 86 23 runtogive17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Charity Walk: The Island in Pink

Join us for another edition, all about solidarity, sharing and good cheer.

L’événement Marche solidaire : L’île en rose Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan