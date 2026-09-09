Marche solidaire : L’île en rose route des Anses Port-des-Barques
samedi 3 octobre 2026 · route des Anses · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Marche solidaire : L’île en rose
route des Anses Complexe sportif de la Garenne Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Rendez-vous pour une nouvelle édition placée sous le signe de la solidarité, du partage et de la bonne humeur.
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route des Anses Complexe sportif de la Garenne Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 00 86 23 runtogive17@gmail.com
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English : Charity Walk: The Island in Pink
Join us for another edition, all about solidarity, sharing and good cheer.
L’événement Marche solidaire : L’île en rose Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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