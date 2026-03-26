Marche solidaire

1 Chemin de fouchères Ménil-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Marche solidaire pour lutter contre l’endométriose.

5 km ou 10 km. départs libres à partir de 8h30.

Inscriptions sur place.Tout public

5 .

1 Chemin de fouchères Ménil-sur-Saulx 55500 Meuse Grand Est bragarzelles@gmail.com

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English :

Walk in support of the fight against endometriosis.

5 km or 10 km. Free departures from 8:30 am.

Registration on site.

L’événement Marche solidaire Ménil-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-03-26 par OT SUD MEUSE