Marche solidaire Ménil-sur-Saulx
Marche solidaire Ménil-sur-Saulx dimanche 26 avril 2026.
Marche solidaire
1 Chemin de fouchères Ménil-sur-Saulx Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Marche solidaire pour lutter contre l’endométriose.
5 km ou 10 km. départs libres à partir de 8h30.
Inscriptions sur place.Tout public
5 .
1 Chemin de fouchères Ménil-sur-Saulx 55500 Meuse Grand Est bragarzelles@gmail.com
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English :
Walk in support of the fight against endometriosis.
5 km or 10 km. Free departures from 8:30 am.
Registration on site.
L’événement Marche solidaire Ménil-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-03-26 par OT SUD MEUSE