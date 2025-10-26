Marche solidaire rue du château Missillac
Marche solidaire rue du château Missillac dimanche 26 octobre 2025.
Marche solidaire
rue du château halle de marché Missillac Loire-Atlantique
Début : 2025-10-26 08:00:00
fin : 2025-10-26 08:00:00
2025-10-26
Une marche solidaire en faveur du don d’organe le dimanche 26 octobre à la halle de marché à partir de 08h00.
Vous y retrouverez un village de sensibilisation, avec la présence d’associations et de stands d’informations.
Vous pourrez également vous inscrire, au tarif unique de 5 euros, pour prendre le départ de la marche proposée durant toute la matinée.
Trois parcours, avec chacun un passage à travers le Domaine et la cour du château de La Bretesche, seront balisés 06, 10 et 14 kms.
Contact ESCO44
+33 (0)6 14 22 49 31 .
Contact: +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
