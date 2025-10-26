Marche solidaire rue du château Missillac

Marche solidaire rue du château Missillac dimanche 26 octobre 2025.

Marche solidaire

rue du château halle de marché Missillac Loire-Atlantique

Une marche solidaire en faveur du don d’organe le dimanche 26 octobre à la halle de marché à partir de 08h00.

Vous y retrouverez un village de sensibilisation, avec la présence d’associations et de stands d’informations.

Vous pourrez également vous inscrire, au tarif unique de 5 euros, pour prendre le départ de la marche proposée durant toute la matinée.

Trois parcours, avec chacun un passage à travers le Domaine et la cour du château de La Bretesche, seront balisés 06, 10 et 14 kms.

Contact ESCO44

+33 (0)6 14 22 49 31 .

Contact ESCO44

+33 (0)6 14 22 49 31

